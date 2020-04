Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Landkreis Tuttlingen) Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr (07.04.2020)

Spaichingen (ots)

Seit längerem schwelende Nachbarschaftsstreitigkeiten sind der Grund für einen Vorfall im Straßenverkehr, bei dem sich ein 64-Jähriger nur durch einen Sprung zur Seite retten konnte, um nicht von einem 17-jährigen mit seinem Kleinkraftrad überfahren zu werden. Der 64-jährige war dem 17-jährigen zunächst mit seinem Pkw nachgefahren, um ihn wegen einer persönlichen Sache zur Rede zu stellen. Als der Jugendliche in eine Sackgasse fuhr, hielt der Pkw-Fahrer davor an, stieg aus und wartete am Gehweg auf den Kleinkraftradfahrer. Als dieser aus der Sackgasse herauskam, hielt er jedoch nicht an, sondern fuhr ungebremst direkt auf den 64-jährigen zu. Den Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell