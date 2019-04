Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: E-Bike-Fahrer schwer verletzt

Marsberg (ots)

Am Samstagnachmittag befuhren zwei E-Bike-Fahrer (53 und 59 Jahre alt) den Diemelradweg von Helminghausen in Fahrtrichtung Padberg. Beim Nebeneinanderfahren auf einem abschüssigen Teilstück berührten sich die Lenker der Fahrräder, wobei der 59-jährige die Kontrolle über sein Bike verlor und stürzte. Der schwerverletzte 59-jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beträgt 100 EUR. (AS)

