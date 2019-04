Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: PKW-Fahrer schwerverletzt

Arnsberg (ots)

Ein 41-jähriger PKW-Fahrer befuhr am Samstagabend die Voßwinkeler Straße von Voßwinkel kommend in Fahrtrichtung Neheim. Er kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, der PKW überschlug sich mehrfach. Der Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde bei ihm Alkoholgeruch festgestellt. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt 4.000 EUR. (AS)

