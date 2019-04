Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Tödlicher Verkehrsunfall

Hallenberg (ots)

Ein 44-jähriger Quadfahrer fuhr mit seiner 43-jährigen Sozia einen naturbelassenen Waldweg von Braunshausen in Richtung Ederstraße (K54)herunter. In einer scharfen Rechtskurve kam er von dem Weg ab und überschlug sich in der Böschung. Der Hallenberger verstarb noch am Unfallort. Die Sozia wurde schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. (DS)

