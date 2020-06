Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Lkrs. Schwäbisch Hall - Stand: 06.06.2020, 10:00 Uhr - Betrunken Auto gefahren

Aalen (ots)

Onolzheim - Betrunken Auto gefahren

Am Freitag gegen 23:45 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass in der Onolzheimer Hauptstraße ein Opel unterwegs sei, der mit luftleeren Reifen auf den Felgen fahren würde, dass die Funken spritzen. Die hinzugekommenen Beamten konnten bei der 55 Jahre alten Frau sofort erkennen, dass diese deutlich betrunken war. Nach derzeitigen Ermittlungsstand hatte sie zuvor Unfälle verursacht, bei denen die Reifen so stark beschädigt wurden, dass sie die Luft verloren und die Frau einfach auf den Felgen ihre Fahrt nach Hause fortsetzte. Hierbei fiel sie dann anderen Autofahrern auf, welche dies der Polizei meldeten. Die Frau musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Führerschein wurde nach beschlagnahmt. Die Frau erwarten nun mehrere Anzeigen.

