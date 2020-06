Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Aalen, Teiler B 19 / B 29 - Autofahrer ausgebremst

Am Samstag gegen 14:00 Uhr befuhr eine 25-Jährige mit ihrem PKW die B 29 in Richtung Aalen. Vor dem Rombachtunnel bog die Frau nach rechts auf die B 19 in Richtung Heidenheim ab und blieb auf der linken Spur in Richtung Stadtzentrum. Ein 81-jähriger befand sich auf der rechten Spur in Richtung Heidenheim und wechselte trotz durchgezogener Linie auf die linke Fahrspur. Hierbei schnitt er das Auto der 25-Jährigen, die einen Unfall nur durch starkes Bremsen vermeiden konnte. Nachdem sie gehupt hatte, bremste der 81-Jährige unvermittelt bis zum Stillstand ab, so dass die 25-Jährige, sowie der hinter ihr fahrende PKW VW Passat abrupt abbremsen mussten, was beinahe zu einem Unfall geführt hätte. Die Polizei bittet den Fahrzeugführer des weißen oder silbernen VW Passat, der hinter der 25-Jährigen gefahren war, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd - Auseinandersetzung zwischen Autofahrer und Motorrollerfahrer

Am Samstag kurz vor 17 Uhr kam es in der Graf-von-Soden-Straße, auf Höhe der GOA, zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 42-jährigen Autofahrer und einem 55-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrads. Vorausgegangen war ein Überholvorgang, bei dem der Autofahrer offenbar den erforderlichen Seitenabstand zum Motorroller nicht beachtet hatte. Nachdem der 55-Jährige den 42-Jährigen auf das Fehlverhalten aufmerksam gemacht hatte, hielt der 42-Jährige an und es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung in deren Verlauf sich beide Männer zunächst gegenseitig beleidigten. Anschließend riss der 55-Jährige den Heckscheibenwischer am Auto ab, was zu Folge hatte, dass der 42-Jährige den Motorroller mit einem Fußtritt umstieß. Schlussendlich bespuckte der 42-Jährige den 55-Jährigen und versuchte ihn zu schlagen. Durch die Auseinandersetzung entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Abtsgmünd-Seelach - Alkoholisiert gegen geparktes Auto gestoßen

Am Samstag gegen 21:45 Uhr rangierte eine 46-Jährige mit ihrem PKW Daimler in Seelach und stieß, offenbar aufgrund ihrer Alkoholisierung, gegen einen geparkten PKW Opel. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Da die Frau unter Alkoholeinwirkung stand, musste sie eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ihren Führerschein abgeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen