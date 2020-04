Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schlägerei am Bahnhof - Dringend Zeugen gesucht

Lingenfeld (ots)

Am Bahnhof in Lingenfeld wurden am gestrigen Dienstagabend, 07.04.2020, gegen 23:00 Uhr drei junge Männer von einer größeren Personengruppe angegriffen. Die Männer saßen am Bahnhof an den Fahrradständern als eine Gruppe von 10-15 Personen auftauchte und sie angriffen. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten die Täter. Ein 18-Jähringer wurde im Gesicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden anderen 17- und 19-Jährigen wurden leicht verletzt.

Die Polizei sucht nun zur Aufklärung des Sachverhalts dringend Zeugen. Wer hat die Auseinandersetzung am Bahnhof beobachtet? Wer hat am Dienstagabend in Lingenfeld eine größere oder mehrere kleine Personengruppen gesehen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Landau unter der Telefonnummer 06341 287-0 oder per Email kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

