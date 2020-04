Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim/Sondernheim - Radfahrerin gestürzt

Germersheim/Sondernheim (ots)

Mit Schürfwunden und Schmerzen kam eine 71 - jährige Radfahrerin am Dienstagabend in ein Krankenhaus. Die Frau war mit ihrem Pedelec an einer Bordsteinkante gestürzt. Weitere Personen waren an dem Unfall nicht beteiligt, welcher sich gegen 17.15 Uhr in der Pater-Bruno-Moos-Straße ereignete. Ein Rettungswagen war ebenfalls im Einsatz.

