POL-PDLD: Germersheim - Unfallflucht auf dem Parkplatz

Zu einem Sachschaden in Höhe von 800 EUR kam es am Dienstag zwischen 16.45 und 17 Uhr nach einer Verkehrsunfallflucht in Germersheim. Eine Kundin hatte ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz vor dem REAL in der Mainzer Straße abgestellt und begab sich für 15 Minuten in den Markt. Als sie zu ihrem Auto, ein grauer BMW, zurückkehrte, stellte sich einen frischen Unfallschaden an ihrem Fahrzeugheck fest. Zu dem Unfallverursacher liegen bis dato keine Hinweise vor. Die Polizeiinspektion Germersheim sucht Zeugen, welche das Unfallgeschehen beobachtet haben. Hinweise werden telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen genommen.

