Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurden am Samstag, gegen 13.15 Uhr, auf der Friedrich-Ebert-Straße zwei Männer leicht verletzt. Auf der Kreuzung Marinestraße kam es zum Zusammenstoß zweier Pkw. Der 41-jährige Fahrer eines VW Sharan und der 62-jährige Fahrer eines Opel Mokka mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie konnten es nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme regelten Polizeibeamte den Verkehr. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. (ag)

