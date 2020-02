Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dreister Dieb gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Eine 76-jährige Frau aus Hamm wurde am Donnerstag, 6. Februar, in der Sedanstraße Opfer eines dreisten Diebstahls. Gegen 10 Uhr fragte, die auf einen Rollator angewiesene Seniorin, einen unbekannten Mann, ob er ihr die Haustür aufhalten kann. Nach der anfänglich freundlichen Hilfestellung hielt er sich noch mehrere Minuten in der Wohnung der Frau auf und nutzte die Gelegenheit - er entwendet eine Geldkassette mit Bargeld. Erst später fiel der Seniorin das fehlende Geld auf.

Bei dem Täter handelt es sich um einen zirka 1,75 m großen Mann, bekleidet mit einer blauen Jacke. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(mg)

