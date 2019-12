Polizei Bonn

POL-BN: Gestohlenes Beethoven-Portrait - Tatverdächtiger ermittelt - Meldung -2-

Bonn (ots)

Am 22.12.2019 wurde ein Beethoven-Portrait des Pop-Art Künstlers Jim Avignon bei einer Live-Painting-Aktion im Rahmen des Beethoven-Marathons in der Bonner Oper gestohlen. Tags darauf, am 23.12.2019, erschien dann ein bislang unbekannter Mann und warf das gestohlene Gemälde in das Foyer der Bonner Oper und flüchtete anschließend (siehe unsere Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4478952).

Der Tatverdächtige des Diebstahls, ein 28-jähriger Mann, konnte inzwischen nach Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 34 der Bonner Polizei identifiziert werden. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

