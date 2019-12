Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter-Oberpleis: 28-Jähriger schlug 69-jährigen Mann nieder - Vorläufige Festnahme

Bonn (ots)

Vorläufig festgenommen wurde am Sonntag (29.12.2019) ein 28-jähriger Mann. Er hatte einen 69-Jährigen am Busbahnhof in Oberpleis angegriffen.

Gegen 17:00 Uhr soll der Tatverdächtige dort den 69-Jährigen zunächst angesprochen und ihn anschließend unvermittelt derart geschlagen haben, dass der Mann zu Boden fiel. Einen 51-Jährigen Zeugen, der dem Geschädigten zur Hilfe eilte, habe der Mann ebenfalls attackiert. Anschließend sei er geflüchtet. Als der Mann kurze Zeit später erneut am Tatort erschien, konnte er von den alarmierten Polizeibeamten gestellt und vorläufig festgenommen werden. Der 69-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, aus dem er zwischenzeitlich wieder entlassen werden konnte.

Da der 28-Jährige alkoholisiert war, wurde ihm im Polizeipräsidium eine Blutprobe entnommen. Nach den ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bonn heute Mittag wieder auf freien Fuß gesetzt.

