Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Weststadt: 21-Jähriger bei Straßenraub von Unbekannten attackiert - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Unbekannte sollen am Sonntagmorgen (29.12.2019) einen 21-Jährigen auf der Poppelsdorfer Allee beraubt haben. Der junge Mann war nach eigenen Angaben hier gegen 03:00 Uhr zu Fuß unterwegs, als er plötzlich und unvermittelt von hinten zu Boden gestoßen worden sei. Im weiteren Verlauf sei er von mehreren Personen dort liegend getreten worden. In dem Tumult habe man dann sein Mobiltelefon und seine Geldbörse entwendet. Anschließend seien die Täter, zu denen der Geschädigte keine Beschreibung abgeben konnte, in unbekannte Richtung geflüchtet. Der 21-Jährige, der bei dem Angriff verletzt wurde, begab sich daraufhin zu einem nahegelegenen Krankenhaus und informierte die Polizei.

Wer das Geschehen beobachtet hat oder Hinweise zu den bislang unbekannten Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 32 unter 0228 15-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell