POL-BN: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Königswinter-Oberpleis

Bonn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Königswinter-Oberpleis wurden am Montagmittag (30.12.2019) ein 78-jähriger Mann und eine 50-jährige Frau schwer verletzt. Nach dem derzeitigen Sachstand bog der Mann zur Unfallzeit gegen 11:45 Uhr von einem Privatgrundstück auf die Dollendorfer Straße in Richtung Thomasberg ab. Gleichzeitig befuhr die 50-Jährige die Dollendorfer Straße in Fahrtrichtung Oberpleis. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Unfallbeteiligten wurden dabei so schwer verletzt, dass sie mittels Rettungstransportwagen zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Auch die 17-jährige Beifahrerin der 50-Jährigen wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden - es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

