POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schorndorf - Am Hausdach hängen geblieben

Am Samstag gegen 14:10 Uhr befuhr ein 22-Jähriger den Marktplatz mit einem PKW, der einen Marktstandaufbau hatte. Der Dachaufbau dieses PKW blieb am Dachvorsprung eines Bekleidungsgeschäfts hängen und wurde dabei stark beschädigt. Während am Dach nur relativ geringer Schaden von etwa 1.000 Euro entstand, dürfte sich die Schadenshöhe an dem Fahrzeug auf mindestens 50.000 Euro belaufen.

Winnenden, Leutenbachtunnel - Zu schnell gefahren

Am Samstag gegen 18:50 Uhr befuhr eine 19-Jährige die B 14 mit ihrem PKW Peugeot in Richtung Waiblingen. Im Leutenbachtunnel kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und stieß gegen die Tunnelwand. Die Fahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Tunnel gesperrt werden.

Plüderhausen - Gas und Bremse verwechselt

Am Samstag gegen 15:00 Uhr wollte ein 72-Jähriger mit seinem PKW Daimler, auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters in der Bahnhofstraße, rückwärts aus einer Parklücke ausparken. Er verwechselte dabei offenbar das Gas- mit dem Bremspedal und beschleunigte plötzlich stark. Er fuhr rückwärts zwischen zwei geparkte Autos, einen VW Golf und einen Daihatsu, und beschädigte diese dabei erheblich. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 19.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 72-Jährige keinen Führerschein besitzt.

