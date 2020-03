Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Wand von Schule durch Feuer beschädigt

Arnsberg (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag 10 Uhr und Mittwoch 9 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Schule in der Eschenstraße. Unbekannte legten ein Feuer an einer Außenwand der Schule. Ein Zeuge entdeckte die Beschädigungen durch das Feuer. Wer den Brand gelegt hat und ob er von selbst wieder erloschen ist, ist derzeit unklar.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

