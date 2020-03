Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradunfall

Winterberg (ots)

Am Dienstag gegen 15:45 Uhr kam es zwischen Altenfeld und Siedlinghausen zu einem Alleinunfall eines Motorradfahrers. Der 33-jährige Mann aus Iserlohn befuhr die L 740 von Altenfeld in Richtung Siedlinghausen, als er in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Der Iserlohner stürzte und prallte gegen eine Holzbank. Bei dem Unfall verletzte er sich schwer. Sein Motorrad musste abgeschleppt werden.

