POL-MS: Mit Skibrille und Wollmütze maskiert - Tankstellenräuber erbeutet Bargeld - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Mit einem Messer in der Hand forderte ein unbekannter Täter am Mittwochabend (11.12., 22:48 Uhr) in einer Tankstelle an der Grevener Straße Bargeld von dem Kassierer. Der mit einer Skibrille und einer Wollmütze maskierte Räuber kam in den Verkaufsraum und ging direkt auf den Tresen zu, dabei drohte er mit dem Messer. Mit den Worten "Geld her" forderte er den Mitarbeiter auf, die Kasse zu öffnen und ihm Bargeld auszuhändigen. Im Anschluss flüchtete der Räuber über das Tankstellengelände.

Der unbekannte Täter ist etwa 20 Jahre alt und hat eine normale Statur. Er trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Seine Augen waren durch eine Skibrille verdeckt. Über seinen Kopf hatte der Räuber eine schwarze Wollmütze gezogen.

Hinweise an: 0251 275-0

