POL-OL: +++ Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Oldenburg +++

Am Montag wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Edewechter Landstraße zwei Menschen verletzt. Für die Bergung sowie die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn vorübergehend voll gesperrt werden.

Der Unfall ereignete sich um 11.48 Uhr. Ein 86 Jahre alter Edewechter wollte mit seinem Toyota vom Osterkampsweg kommend nach rechts auf die Edewechter Landstraße in Richtung Edewecht abbiegen. Der Edewechter missachtete dabei offenbar die Vorfahrt des Querverkehrs; noch beim Abbiegen kam es zur Kollision mit dem VW Golf einer 67-jährigen Autofahrerin, die auf der Edewechter Landstraße ebenfalls in Richtung Ammerland unterwegs war. Der VW Golf geriet durch den seitlichen Aufprall ins Schleudern und stieß gegen das Fahrzeug eines 49-Jährigen, der mit seinem VW Golf Variant entgegengesetzt in Richtung Stadtmitte fuhr.

Die 67-jährige Frau aus Edewecht erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen; der 49-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Verletzten mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei geht von einem Geasamtschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro aus.

Der Unfalldienst der Oldenburger Polizei hat die Ermittlungen gegen den 86-jährigen Unfallverursacher aufgenommen. (986844)

