Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrzeugbrände - Scheibe eingeschlagen - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach-Schmiden: Brennende Fahrzeuge

Die örtliche Feuerwehr war am Montagmorgen wegen zwei brennenden Autos mit 20 Einsatzkräften im Einsatz. Gegen 1.50 Uhr hatte ein auf dem Parkplatz des Gustav-Stresemann-Gymnasiums in der Hofäckerstraße geparkter Pkw aus bislang unbekannter Ursache Feuer gefangen. Dieses griff auf ein danebenstehendes Auto über. Beide Fahrzeuge, ein Pkw BMW und Mercedes, brannten schließlich im Frontbereich aus und wurden dadurch erheblich beschädigt. Verletzt wurde bei dem Fahrzeugbrand niemand. Die Ermittlungen zum Vorfall und der Brandursache dauern an. Zeugen des Vorfalls sollten sich bitte bei der Polizei in Schmiden unter Tel. 0711/9519130 melden.

Fellbach: Durch Kind abgelenkt

Eine 34-jährige Autofahrerin befuhr am Sonntag gegen 20 Uhr die Stettener Straße in Richtung Rommelshauser Straße. Weil sie durch ein mitfahrendes Kind abgelenkt war, geriet sie vom Fahrbahnverlauf ab und streifte ein am Fahrbahnrand stehendes Auto und ein Motorroller. An den Fahrzeugen entstand dabei Sachschaden in Höhe von über 7000 Euro.

Fellbach: Unfallflucht

In der Kleinfeldstraße verursachte zwischen Samstag- und Sonntagmittag ein unbekannter Autofahrer einen Verkehrsunfall. Der Autofahrer streifte einen am Fahrbahnrand stehenden Pkw Opel Corsa und flüchtete anschließend. Er hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/5720 entgegen.

Schorndorf: Scheibe eingeschlagen

Ein unbekannter Vandale schlug in der Kirchhofstraße an einem dort geparkten VW Transporter die Windschutzscheibe ein und verursachte hierbei einen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Hinweise zu dem Vorfall, der zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend verübt wurde, nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Winterbach: Autofahrer gefährdet

Ein 31-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Sonntagvormittag gegen 11.13 Uhr die L 1150 von Engelberg in Richtung B 29. Weil er vermutlich durch die Nutzung eines Mobiltelefons abgelenkt war, soll er mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Entgegengekommene Autofahrer mussten deshalb auch ausweichen. Zeugen des Vorfalls als auch die gefährdeten Autofahrer werden gebeten, sich bei der Polizei in Schorndorf unter Tel. 0711/57720 zu melden.

Schwaikheim: Vorfahrt missachtet

Zwei nicht mehr fahrbereite Pkw sowie rund 10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag, gegen 12:15 Uhr an der Einmündung Ludwigsburger Straße / Hauptstraße. Ein 38 Jahre alter Mercedes-Fahrer missachtete beim Linksabbiegen die Vorfahrt einer 48-jährigen Skoda-Fahrerin, weshalb es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden, verletzt wurde aber zum Glück niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell