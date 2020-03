Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vorfahrtsverletzung führte zum Verkehrsunfall

Grevenbroich (ots)

Am Donnerstagnachmittag (12.03.), gegen 15:05 Uhr, war ein 16-jähriger Grevenbroicher mit seinem Leichtkraftrad auf der Graf-Kessel-Straße, aus Richtung Schweidweg kommend in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. An der Kreuzung Graf-Kessel-Straße/Am Flutgraben missachtete er nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt eines 64-jährigen Fordfahrers, der in Richtung Bergheimer Straße unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wodurch der Kradfahrer mit seiner 15-jährigen Sozia auf die Fahrbahn stürzte. Fahrer und Sozia erlitten so schwere Verletzungen, dass Rettungswagen sie in ein Krankenhaus transportieren mussten.

