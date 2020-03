Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Postfiliale

Kaarst (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch (11.03.), 20:00 Uhr, und Donnerstag (12.03.), 05:00 Uhr, drangen unbekannte Einbrecher in eine Postfiliale an der Friedensstraße in Kaarst ein. Die Täter zerstörten ein Fenster zum Gebäude. In den Geschäftsräumen öffneten sie diverse Pakete. Art und Umfang ihrer Beute sind bislang noch unbekannt.

Neben den am Tatort gesicherten Spuren, setzt die Polizei auf Zeugenhinweise. Wer verdächtige Personen oder Autos im Bereich der Friedensstraße beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 23 zu melden.

