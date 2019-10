Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl eines Mercedes AMG

Grafschaft (ots)

Grafschaft. Am 16.10.2019 kam es gegen 21:00 Uhr zum Diebstahl eines schwarzen Mercedes Benz AMG GLS in Grafschaft-Bölingen Das Fahrzeug war zur Tatzeit auf der Straße abgestellt. Die Geschädigte bemerkte den Diebstahl und versuchte erfolglos die Täter an der Flucht zu hindern. Kurze Zeit später konnte das Fahrzeug im benachbarten Grafschaft-Gelsdorf aufgefunden werden. Täterhinweise nimmt die Kriminalinspektion Mayen entgegen.

