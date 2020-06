POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Baumarkt, Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Unfall mit Krankenfahrstuhl

Am Samstag kurz nach 19:30 Uhr fuhr ein 52-jähriger Mann mit seinem motorisierten Krankenfahrstuhl in der Haller Straße einen verkehrsbedingt anhaltenden Fiat eines 37-Jährigen auf. Dadurch stürzte der 52-Jährige aus dem Krankenfahrstuhl. Mehrere Helfer konnten ihn wieder auf sein Fahrzeug setzen. Der Mann wurde zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht.

Kreßberg: Wildunfall

Kurz nach 4:30 Uhr am Montagmorgen war ein 60 Jahre alter Opel-Fahrer auf der L2218 von Neuhaus in Richtung Bergbronn unterwegs. Als ein Reh die Fahrbahn queren wollte, wurde dieses vom PW erfasst. Nach dem Zusammenstoß rannte das Tier weiter. An dem PKW entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Gaildorf: Einbruch in Baumarkt

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Baumarkt in der Kochstraße. Dabei verursachten die Einbrecher einen Sachschaden von mindestens 500 Euro.

Die Polizei Gaildorf bittet Zeugen sich unter Telefon 07971 95090 zu melden.

Obersontheim: PKW vs. PKW

Gegen 13:40 Uhr am Samstag war ein 36 Jahre alter Mercedes-Fahrer auf der L 1066 von Obersontheim kommend in Fahrtrichtung Mittelfischach unterwegs. Als er nach links auf einen Feldweg abbiegen wollte und hierfür den Blinker setzte, wurde er im selben Moment von einer 67-Jährigen mit ihrem Hyundai überholt. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

Ilshofen: PKW rutscht von Straße gegen Gebäudefassade

Am Samstag gegen 14:20 Uhr befuhr ein 21 Jahre alter BMW-Fahrer die Haller Straße ortseinwärts. Am Ende einer langgezogenen Linkskurve verlor der junge Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug schleuderte quer über die Fahrbahn, wurde an einem Pfosten abgewiesen, bevor es nach rechts über eine kurze Böschung gegen eine Gebäudefassade prallte und dort zum Stehen kam. An dem PKW entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Der Schaden an dem Gebäude liegt im vierstelligen Bereich. Der BMW musste mit einem Kranwagen geborgen werden.

