Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zweijähriges Kind bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Lennestadt (ots)

In der Straße "Am Hasenpfad" in Lennestadt-Maumke hat sich am Donnerstag (28. Mai) gegen 18.15 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein zweijähriges Kind verletzt wurde. Zunächst befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Pkw die Straße. Nach eigenen Angaben nahm er spielende Kinder am Fahrbahnrand wahr und verringerte auch seine Geschwindigkeit. Dabei übersah er aber das zwischen den parkenden Pkws auf die Straße laufende Kind. Er bremste, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Junge wurde von dem Pkw erfasst. Er erlitt leichte Verletzungen, ein Rettungswagen behandelte ihn vor Ort.

