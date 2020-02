Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200207 - 0131 Frankfurt-Bockenheim: Unfall mit sieben Beteiligten - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(dr) Am Mittwoch, den 05.02.2020, gegen 13:25 Uhr, ereignete sich im Stadtteil Bockenheim ein größerer Verkehrsunfall mit insgesamt sieben beteiligten Fahrzeugen. Eine Person wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle.

Zur genannten Zeit befuhren die sieben Fahrzeug hintereinander die Zeppelinallee aus Richtung Bockenheimer Landstraße kommend. Unterwegs waren sie in Fahrtrichtung Miquelallee. In Höhe der Zeppelinallee 6 führte der Vorderste mit seinem Fahrzeug eine Vollbremsung aus, um sich auf den Fahrstreifen für Linksabbieger in Richtung Sophienstraße einzuordnen. Da dies aufgrund der Verkehrslage nicht möglich war, setzte das Fahrzeug seinen Weg in Richtung Miquelallee fort, ohne anzuhalten. Was der Fahrer jedoch nicht bedacht hatte, war, dass die Vollbremsung hinter ihm eine Kettenreaktion ausgelöst hatte. Die anderen Fahrer mussten zwangsläufig auch "in die Eisen gehen". Dadurch kam es in der "Kolonne" zu zwei Auffahrunfällen. Eine Person klagte über leichte Schmerzen, konnte jedoch nach medizinischer Untersuchung des Rettungsdienstes noch vor Ort entlassen werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Das Fahrzeug des Unfallverursachers soll blau gewesen sein und das Teilkennzeichen CW-KW ??? haben.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem blauen Fahrzeug und / oder dessen Fahrer werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 46231 (Mo-Fr) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

