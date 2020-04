Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Landkreis Cloppenburg und Vechta- Kontrollen zur Einhaltung der Allgemeinverordnung und -verfügungen vom 15. April 2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Im Rahmen der durchgeführten Kontrollen zur Einhaltung der Allgemeinverordnung und -verfügungen konnte die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta am Mittwoch, 15. April 2020, weniger Verstöße als am Vortag registrieren. Es wurde gegen 15 Personen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Im Bereich Cloppenburg konnten Polizeibeamte gegen 20:10 Uhr in der Gerhart-Hauptmann-Straße vier Jugendliche, welche zusammen Fußball spielten, antreffen. Den Jugendlichen wurde die aktuelle Situation mit den geltenden Bestimmungen ausführlich erläutert. Die Zusammenkunft wurde aufgelöst. In der Sevelter Straße wurden gegen 19.35 Uhr vier Personen im Alter von 15 bis 17 Jahren im Bereich des Rathauses angetroffen. Nachdem die Personalien festgestellt wurden, erhielten die Personen einen Platzverweis. Diesem kamen sie nach. Eine weitere Personenansammlung mussten Polizeibeamte gegen 20.40 Uhr im Bereich des Marktplatzes in Cloppenburg auflösen. Hier konnten sieben Personen im Alter von 18 bis 24 Jahren mit ihren PKW angetroffen werden. Den Personen wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

Die Polizeiinspektion Cloppenburg/ Vechta wird weiterhin die Einhaltung der geltenden Bestimmungen kontrollieren

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell