Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 22-Jähriger stürzt mit Mountainbike

Olpe (ots)

Bei einem Mountainbikeunfall am Mittwoch (27. Mai) gegen 18.40 Uhr auf einem Waldweg oberhalb der B 54 in Olpe-Stachelau hat sich ein 22-Jähriger verletzt. Nach eigenen Angaben stürzte er auf einem Waldweg und zog sich dadurch Schnittverletzung an den Händen zu. Bei dem Sturz trug der 22-Jährige einen Helm sowie Knieschoner, die unter Umständen schlimmere Verletzungen verhindern konnten. Zur ambulanten Behandlung wurde der Mountainbikefahrer mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

