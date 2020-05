Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 13-Jährige bei Radunfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (27. Mai) gegen 19.50 ist eine 13-jährige Radfahrerin auf der Koblenzer Straße in Gerlingen gestürzt und hat sich dabei verletzt. Nach Zeugenaussagen befuhr das Mädchen den Radweg aus Wendener Hütte kommend in Richtung Gerlingen. Der Radweg endet dort an der L 512. Da sich auf dem angrenzenden Gehweg Personen befanden, fuhr das Mädchen auf die Straße und beabsichtigte vermutlich, nachdem sie die Personen passiert hatte, wieder auf den Gehweg zu fahren. Daher fuhr sie gegen den Bordstein, in einem vermutlich zu spitzen Winkel, und stürzte auf den Gehweg. Aufgrund von Schürfwunden brachte ein Rettungswagen die 13-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

