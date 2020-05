POL-OE: Täter entwenden Tank- und Waschkarte

Kreispolizeibehörde Olpe

Attendorn (ots)

In der Zeit von Freitag (22. Mai, 16 Uhr) bis Montag (25.Mai, 10 Uhr) haben unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines in der "Alte Handelsstraße" in Neu-Listernohl geparkten Pkws eingeschlagen. Sie entwendeten nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Tank- und Waschkarte aus dem Handschuhfach. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

