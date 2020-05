Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 42-Jährige bei Radunfall verletzt

Wenden (ots)

Bei einem Unfall am Freitag (22. Mai) gegen 14.40 Uhr in Wenden-Möllmicke in Höhe der Kreuzung "Hauptstraße/Am Hammerwäldchen" hat sich eine 42-Jährige Radfahrerin leicht verletzt. Zunächst befuhr sie mit ihrem Rad den Rad-/Gehweg auf der "Hauptstraße" in Wenden in Richtung Möllmicke auf der linken Seite. Zeitgleich fuhr an der Einmündung "Am Hammerwäldchen" eine 66-jährige Pkw-Fahrerin an den Rad-/Gehweg heran. Durch den von links herannahenden Wagen erschrak die Radfahrerin: Anstatt an dem Wagen rechts vorbei zu fahren, lenkte sie ihr Fahrrad weiter nach links und stieß mit diesem zusammen. Sie verletzte sich leicht, verzichtete aber auf eine Mitnahme durch einen Rettungswagen. Es entstand ein geringer Sachschaden am Fahrrad. Am Pkw kam es zu Beschädigungen im dreistelligen Eurobereich.

