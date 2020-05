Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Transporter aufgebrochen und Werkzeuge entwendet

Drolshagen (ots)

Drolshagen- In der Zeit von Mittwoch (20. Mai, 16 Uhr) bis Freitag (22. Mai, 7 Uhr) haben unbekannte Täter sich Zugang zu einem Transporter, der in Drolshagen in der "Schlenke" geparkt war, verschafft. Dafür beschädigten sie das Schloss an der Hintertür des Fahrzeugs. Sie entwendeten verschiedene Werkzeuge (unter anderem Flex, Akkuschrauber und Schlagbohrmaschinen). Der Beutewert liegt im fünfstelligen, der Sachschaden am Fahrzeug im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

