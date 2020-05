Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pkw-Aufbruch in Lenhausen

Finnentrop (ots)

Am Samstag wurde durch einen bislang unbekannten Täter in der Zeit zwischen 15 h und 16 h auf dem Parkplatz des Sportplatzes in Lenhausen ein Pkw aufgebrochen, in dem eine Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Aus dem Fahrzeuginneren wurde eine Handtasche entwendet. In dem Zusammenhang fiel ein ca. 45-55 jähriger Mann mit dunklen Vollbart und Glatze auf, welcher ein blaues Fahrrad mit sich führte. Sofern diese oder andere Personen weitere Hinweise auf die Tat geben können, setzen Sie sich bitte mit der Polizeileitstelle Olpe unter 02761 / 9269-2550 in Verbindung.

