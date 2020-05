Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Brachialer Einbruch in Meggener Sekundarschule

Lennestadt (ots)

Im Zeitraum vom 20.05.2020 bis zum 23.05.2020 schlugen bislang unbekannte Täter an der Sekundarschule in Meggen die Scheibe einer Eingangstür ein und gelangten so in das Innere. Eine Vielzahl von Räumen wurde aufgesucht und durchwühlt. Ein in einem Schulbüro aufgefundenen Tresor wurde durch die Täter mit brachialer Gewalt aus einer Verankerung gerissen und mit einem Fahrzeug abtransportiert. Der Gebäude- sowie Beuteschaden liegen jeweils im vierstelligen Bereich. Verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum melden Sie bitte der Polizei Olpe unter 02761/9269-0.

