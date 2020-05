Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Alkoholisierter Pkw-Fahrer bei Alleinunfall verletzt

Finnentrop (ots)

Am Samstagmorgen gegen 00:30 Uhr befährt ein 26-jähriger Finnentroper die Hauptstraße in Heggen. In einer Kurve verliert er die Kontrolle über seinen Pkw Ford Focus und schleudert in einen Vorgarten. Dabei wird ein Gartenzaun beschädigt. Der Pkw selbst kommt erst auf einer Hecke zum Stehen. Die eingesetzten Polizeibeamten stellen bei dem schwer verletzten Fahrer eine deutliche Alkoholisierung fest, weshalb diesem nach Einlieferung in ein Krankenhaus dort auch eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt. Der verunfallte Pkw musste abgeschleppt werden. Nun ermittelt das Verkehrskommissariat Attendorn gegen den Fahrer wegen Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit im Verkehr.

