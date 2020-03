Polizei Duisburg

POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Duo überfällt Lottofiliale mit Pistole - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Zwei Maskierte haben am Mittwochabend (11. März, 18:10 Uhr) eine Lottofiliale auf der Giesenfeldstraße überfallen. Einer der beiden Täter bedrohte dabei die Inhaber mit einer Pistole und forderte, die Kasse zu öffnen. Mit Bargeld flüchteten die Unbekannten zunächst zu Fuß. Nach circa 100 Metern stiegen sie auf ein Motorrad oder einen Roller und fuhren in Richtung Moers davon. Der Täter mit der Pistole soll männlich und circa 1,80 Meter groß sein. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Jacke mit Kapuze, blaue Jeans und braune Schuhe. Der andere Mann soll circa 1,60 Meter groß und von schlanker Statur sein. Er war mit einer schwarzen Jacke mit Fellkragen der Marke Wellensteyn bekleidet, trug eine blaue Jeans und weiße Turnschuhe. Das Kriminalkommissariat 13 sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können.

