POL-DU: Großenbaum/Laar: Falsche Bauarbeiter und Heizungsableser bestehlen Senioren

Duisburg (ots)

In zwei Fällen haben Trickbetrüger am Mittwoch (11. März) Senioren in Duisburg bestohlen - ihre Maschen ähneln sich:

In Großenbaum gab ein Mann vor, Bauarbeiter zu sein. Er schellte gegen Nachmittag (16 Uhr) an der Tür einer 88 Jahre alten Frau am Uhlenbroicher Weg und behauptete, den Wasserdruck prüfen zu müssen. Dazu ging er mit der Seniorin ins Badezimmer - sie sollte dort einen Schlauch in die Badewanne halten. Durch die offene Wohnungstür muss ein Komplize in die Wohnung gelangt sein. Denn der angebliche Bauarbeiter wich der Frau im Bad nicht von der Seite. Aber als er weg war, stellte sie fest, dass mehrere Goldringe und Ketten fehlten. Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben: dunkle Haare, dunkle Kleidung, etwa 1,76 Meter groß.

Bei einer Seniorin an der Schillstraße in Laar hat am Morgen (zwischen 9:30 und 9:45 Uhr) ein falscher Heizungsableser im Malerkittel geklingelt. Auch er schickte die Seniorin ins Badezimmer, damit sie dort den Hahn aufdreht und prüft, ob braunes Wasser aus der Leitung kommt. Der 66-Jährigen kam das komisch vor, also schaute sie nach dem Mann. Da war der Dieb allerdings schon verschwunden und mit ihm auch die Geldbörse der Frau samt EC-Karten. Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben: kräftige Statur, blaue Jeans, grauer Malerkittel, 1,60 bis 1,65 Meter groß.

In beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen, sich unter der 0203/2800 beim Kriminalkommissariat 32 zu melden.

