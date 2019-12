POL-AA: Schwäbisch Hall: Pressemeldung Stand 08:30 Uhr

Polizeipräsidium Aalen

Am Samstagnachmittag, gegen 16:29 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Smart-Lenker die Robert-Bosch-Straße in Richtung Steinbeisweg. Da er ortsunkundig war, übersah er an der Einmündung das Vorfahrtszeichen und prallte ungebremst in die Seite eines Daimler-Benz, der im Steinbeisweg unterwegs war. Die 27-jährige Fahrerin und der Unfallverursacher wurden bei der Kollision leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro.

