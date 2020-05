Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 24-jähriger Kradfahrer bei Pkw-Zusammenstoß verletzt

Lennestadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 14.50 Uhr auf der L711 bei Kruberg ist ein 24-Jähriger verletzt worden. Zunächst befuhr dieser mit seinem Krad die Straße in Richtung Kruberg. Zeitgleich bog, unmittelbar vor dem 24-Jährigen, aus einem Waldweg, ein 78-Jähriger mit seinem Pkw nach links auf die L711 ein. Dieser übersah den herannahenden Motorradfahrer. Zwar versuchte der 24-Jährige noch, durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß zu vermeiden, doch er prallte mit seinem Motorrad gegen den vorderen rechten Kotflügel des Pkw. Dadurch stürzte er auf die Fahrbahn, rutschte über diese und eine Uferböschung hinab. Bei dem Sturzgeschehen verletzte er sich am Bein. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im vierstelligen Bereich.

