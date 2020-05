Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen weisen auf alkoholisierten Fahrzeugführer hin

Wenden (ots)

Am Donnerstag (21. Mai) haben mehrere Zeugen der Polizei in Olpe gegen 21.30 Uhr gemeldet, dass ein 25-Jähriger mit einem nicht zugelassenen Motorrad, ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss im Bereich Kruberg umherfahre. Im Laufe der Fahndung konnte der Tatverdächtige aufgrund eines Hinweises in Ottfingen bei Bekannten angetroffen werden. Er war sichtlich alkoholisiert und verfügte über keine Fahrerlaubnis. Auf Befragen der Beamten bestritt er die Tatvorwürfe, obwohl das besagte Motorrad in der Garage der Freunde stand. Aufgrund der Zeugenaussagen und eines positiven Atemalkoholtestes wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Dazu nahmen die Polizisten ihn mit auf die Wache in Olpe.

