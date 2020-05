Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Eine Verletzte bei Kradunfall

Olpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 15:00 Uhr verletzte sich eine 51-Jährige Kradfahrerin leicht. Zunächst befuhr diese innerhalb einer Gruppe aus mehreren Kradfahrern die B55 über die Ronnewinkeler Talbrücke in Fahrtrichtung Autobahnanschlussstelle. Der vor ihr fahrende Kradfahrer beabsichtige nach rechts in Fahrtrichtung Frenkhausen abzubiegen. Dieses bemerkte die 51-Jährige zu spät und fuhr im weiteren Verlauf gegen eine Bordsteinkante, woraufhin sie auf die rechte Fahrzeugseite stürzte. Zur ambulanten Behandlung wurde die 51-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

