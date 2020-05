Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schwerverletzter Kradfahrer bei Unfall mit Pkw

Olpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der K13 in Olpe-Hitzendumicke am Dienstag (19. Mai) gegen 19.10 Uhr sind drei Personen verletzt worden. Zunächst befuhr ein 52-Jähriger mit seinem Pkw die Straße in Richtung Sondern. In Höhe des Abzweiges zur K 18 beabsichtigte er, nach links in Richtung Hitzendumicke abzubiegen. Aus noch nicht geklärter Ursache fuhr ihm beim Abbiegevorgang ein von hinten, augenscheinlich im Überholvorgang befindliches, Motorrad in das Heck. Dabei stürzte der 23-jährige Kradfahrer. Ein Rettungswagen brachte ihn schwerverletzt in ein Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer sowie sein 67-jähriger Beifahrer klagten über Schmerzen im Nackenbereich und begaben sich selbständig in ärztliche Behandlung. Angaben zum Sachschaden des beschädigten Pkw können nicht gemacht werden, am Motorrad entstand ein Schaden im vierstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell