POL-OE: 81-Jähriger Pkw-Fahrer verursacht Auffahrunfall

Auf der Kölner Straße hat sich am Dienstag (19. Mai) gegen 13.25 Uhr ein Auffahrunfall ereignet, bei dem ein 27-Jähriger verletzt wurde. Zunächst befuhr ein 81-Jähriger mit seinem Wagen die Straße stadteinwärts. Als ein 27-jähriger Pkw-Fahrer vor ihm anhielt, um nach links auf ein Tankstellengelände abzubiegen, bemerkte er dies zu spät und fuhr dem Pkw auf. Durch den Aufprall erlitt der 27-Jährige Nackenschmerzen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden an beiden Pkw.

