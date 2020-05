Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahndung nach bisher unbekannter Ladendiebin

Lennestadt/ Kreisweit (ots)

Am 18.11. und am 18.12.2019 beging eine bisher unbekannte Frau in Altenhundem Diebstähle. In einem Schuhhaus in der Wigeystraße entnahm sie insgesamt jeweils drei Paar Markenschuhe aus einem Regal und steckte diese in eine Tasche bzw. unter ihren Mantel. Ohne die Ware zu bezahlen verließ sie das Geschäft. Der Gesamtschaden beträgt ca. 450 Euro. Bei dem Diebstahl wurde sie von einer Überwachungskamera aufgenommen.

Sie wurde wie folgt beschrieben: - ca. 50-55 Jahre alt - ca. 170 cm groß - blonde, kinnlange Haare - Brille mit schwarzem Gestell. Bilder können hier eingesehen werden.

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/lennestadt-ladendiebstahl

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zur Identität der Frau auf den Bildern machen? Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-6215 (Frau Schmidt) oder Durchwahl 0.

