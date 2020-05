Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Jugendliche bei Rollerunfall verletzt

Bild-Infos

Download

Wenden (ots)

Am Montag (18. Mai) ereignete sich gegen 18 Uhr ein Unfall auf der K11 in Wenden unter Beteiligung eines 16-jährigen Rollerfahrers, bei dem dieser und seine Sozia verletzt wurden. Zunächst befuhr eine 29-Jährige mit ihrem Pkw in Wenden die Schönauer Straße in Fahrtrichtung Hauptstraße. Zeitgleich befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Roller gemeinsam mit einer 14-jährigen Sozia den von rechts einmündenden Fahrradweg und fuhr auf die Schönauer Straße, ohne zu bremsen. Dadurch kollidierte der Rollerfahrer mit dem Pkw der 29-Jährigen. Die Jugendlichen stürzten mit dem Roller und wurden verletzt. Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen im vierstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell