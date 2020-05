Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 60-jähriger Radfahrer stürzt unter dem Einfluss von Alkohol

Attendorn (ots)

Am Montag ereignete sich gegen 16.55 Uhr ein Fahrradunfall auf der Straße "Am Zollstock". Ein 60-Jähriger fuhr mit seinem Rad in den Kreisverkehr ein. Nach Zeugenangaben geriet er dabei auf die Mittelinsel und stürzte. Aufgrund einer Kopfverletzung brachte ihn ein Rettungswagen sofort in ein Krankenhaus. Zeugen vernahmen bereits vor Ort, einen deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Gestürzten. Im Krankenhaus wurde dann die Polizei informiert, die im Anschluss an die medizinische Behandlung den Geschädigten Zuhause antraf. Dort gab er den Alkoholkonsum zu. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,8. Die Beamten nahmen ihn daraufhin mit auf die Wache, um eine Blutprobe zu entnehmen. Sie schrieben eine entsprechende Anzeige und stellten den Führerschein sicher.

