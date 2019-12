Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Gegen 19.30 Uhr des 20.12.2019 befuhr bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem dunkelfarbenen Fahrzeug die L 700 in Richtung Frankreich, als er ungefähr in Höhe des alten Flughafens zwei Fahrzeuge trotz Gegenverkehr überholte. Da er den Überholvorgang offensichtlich nicht gut genug einschätzte, touchierte er beim Einscheren nach dem Überholen den entgegengekommenen roten Ford Mondeo, sodass an diesem Sachschaden in Höhe von ca. 750 Euro entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich in der Folge unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Personenschaden entstand hier nicht.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Unfallgeschehens.

