Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr des 20.12.2019 parkte eine 47-jährige Dame ihren schwarzen Skoda Octavia in der Straße "Im Wiesengrund" in Zweibrücken am Fahrbahnrand. In diesem Zeitraum streifte bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren den Skoda der Dame, sodass an ihrem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro entstand. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich in der Folge unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Es liegen bisweilen keine Täterhinweise vor. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Unfallgeschehens.

