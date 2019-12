POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Polizeidirektion Pirmasens

Gestern, gegen 21:30 Uhr, befuhr eine 81-jährige Fahrerin eines Mercedes die Kirchbergstraße in Pirmasens. Aus zunächst ungeklärten Gründen fuhr diese gegen den Außenspiegel eines parkenden Pkw, bevor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und auf das Heck eines zweiten geparkten Pkw auffuhr. Dieser wurde durch den Aufprall um mehrere Meter weggeschoben. Durch die aufnehmenden Beamten konnte Alkoholgeruch in der Atemluft der Verkehrsunfallverursacherin festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab 0,55 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein der 81-jährigen wurde sichergestellt. Der Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 12000,- Euro. Verletzt wurde niemand.

